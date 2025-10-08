Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 1:48 PM IST

    ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025; ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​വും മ​ല​യാ​ളി​മ​ങ്ക മ​ത്സ​ര​വും

    bmc shravana mahotsav
    ബി.​എം.​സി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: ബി.​എം.​സി​യു​ടെ 30 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ 'ബി.​എം.​സി. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025'ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​വും മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക മ​ത്സ​ര​വും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബി.​എം.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ബി.​എം.​സി മി​സി​സ് ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​ൽ​ബാ​ർ​ക് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ത​നി​മ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ നാ​യ​ർ, എ​ബ്ര​ഹാം സി.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​പി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​തി​ഥി​ക​ളെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പ​ഴ​മ​യു​ടെ ത​നി​മ​യി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച്, വേ​റി​ട്ട ശൈ​ലി​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ​ത​രം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​യി​രു​ന്നു പാ​യ​സ​മ​ത്സ​ര​വേ​ദി. ഒ​മ്പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​മ്പി​ളി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. റി​ൻ​ഷി ശ്യാം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ശ്യാ​മ ജീ​വ​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് പി ​എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    മ​ല​യാ​ളി​മ​ങ്ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 12 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ​യാ​ർ​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ലി​ഷ, ആ​രാ​ധ​ന രാ​ജീ​വ് ‍‍എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​വും അ​മ്പി​ളി ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഹ​യാ ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ജേ​ക്ക​ബ് തെ​ക്കും​തോ​ട്, ഹു​സൈ​ൻ പി.​ടി, സ​ലിം ന​മ്പ്ര, ഷാ​ജി ആ​ല​ക്ക​ൽ, ര​ത്ന​കു​മാ​ർ പാ​ള​യ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ബി.​എം.​സി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സു​നീ​ഷ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X