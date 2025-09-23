Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:50 AM IST

    ബി.എം.സി ശ്രാവണ മഹോത്സവം 2025 , ഓണപ്പാട്ട് മത്സരം ശ്രദ്ധേയമായി

    ബി.എം.സി ശ്രാവണ മഹോത്സവം 2025 , ഓണപ്പാട്ട് മത്സരം ശ്രദ്ധേയമായി
    ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​വു​മാ​യി

    മ​നാ​മ: ബി.​എം.​സി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബി.​എം.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​യ അ​ച്ചു, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷം​ല നാ​സ​ർ, ആ​ൻ​സി മേ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​എ​ൽ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്മി​ത ജ​ൻ​സ​ൺ, എം.​ടി. ആ​ന​ന്ദ്, സു​ധ ആ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജോ​സ​ഫ് ജോ​യി​യെ​യും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ് കു​മാ​റി​നെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​രോ ടീ​മു​ക​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. ടീം ​സ്വ​ര​ല​യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സ​ർ​ഗ​സം​ഗീ​തം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ രി​തി​ൻ രാ​ജ്, ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, രാ​ജാ​റാം എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ബി.​എം.​സി സ്‌​നേ​ഹാ​ദ​രം ന​ൽ​കി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന മി​മി​ക്രി, മോ​ണോ ആ​ക്ട് മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘മി​ന്നും താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ’ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ജി പി. ​ജോ​യി, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റി​ഥം മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ര​സ​ക​ര​മാ​യ തി​രു​വാ​തി​ര​യും മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി.

    ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യ സ​ഞ്ജു, സു​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ബി.​എം.​സി മെ​മ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് കു​രു​വി​ള, മോ​നി ഓ​ടി​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ബി.​എം.​സി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മാ​നേ​ജ​ർ ജെ​മി ജോ​ൺ, രാ​ജേ​ഷ് പെ​രു​ങ്ങു​ഴി തു​ട​ങ്ങി സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​രും ബി.​എം.​സി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​യ അ​ച്ചു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:onamBahrain Newsgulf news malayalam
