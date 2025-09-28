Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:19 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:19 PM IST

    ബി.എം.സി ശ്രാവണ മഹോത്സവം 2025; അത്തപ്പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ സംഘാടകർക്കൊപ്പം 

    മ​നാ​മ: ബി.​എം.​സി 'ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025' ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ര​ത്ന​കു​മാ​ർ പാ​ള​യ​ത്ത്, സ​ജ്നാ സ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം. ബി.​എം.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​ധി​മി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. കു​ഞ്ഞ​ച്ച​ൻ ഹ​രി​ദാ​സ്, ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി, ബ്ലൈ​സി ബി​ജോ​യ്‌ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു പൂ​ക്ക​ള​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ. ഉ​റി​യ​ടി മ​ത്സ​രം, തീ​റ്റ മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ടി​യും മോ​ഡ​ലു​മാ​യ ശ്രീ​ല​യാ റോ​ബി​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. മാ​സും ഷാ, ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ടെ​ന്നി​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​പ് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ലീം ന​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ര​തീ​ഷ് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്സ് എം.​ഡി ര​തീ​ഷ് പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നാ​ട​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​വ​രി​ലും ആ​വേ​ശം വി​ത​റി. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഷ​റ​ഫ​ലി കു​ഞ്ഞ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ തീ​റ്റ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബി​ജു ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും പ്ര​കാ​ശ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശി​വാം​ബി​ക ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മാ​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​ദ് ആ​ൽ ദി​ൻ സ​നോ​ഫ​ർ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ബി​സ്ക​റ്റ് ക​ടി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം മെ​ഹ്ജ​ബി​ൻ, അ​ശ്വ​തി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കി​ട്ടു.

    ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം ഡോ. ​ന​ന്ദു​വും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം മോ​ബി കു​ര്യാ​ക്കോ​സും ​നേ​ടി. ഉ​റി​യ​ടി സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ശ്വ​തി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ധ​നു​ശ്രീ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ദ​ക്ഷ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ, ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ, മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം, കാ​രു​ണ്യ തീ​രം, സെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്സ്, സി​സ്റ്റേ​ഴ്സ് നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക്‌, ലൈ​ഫ് ഓ​ഫ് കെ​യ​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - BMC Shravan Mahotsavam 2025; Attapookala competition organized
