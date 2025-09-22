Begin typing your search above and press return to search.
    22 Sept 2025 10:20 AM IST
    ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025; മ​ല​യാ​ളി​ത്ത​നി​മ​യും താ​ള​വും പ​ക​ർ​ന്ന് തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം

    ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ളി​ത്ത​നി​മ​യും ഈ​ണ​വും താ​ള​വും നി​റ​ച്ച് ബി.​എം.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി മ​ത്സ​രം ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025ന് ​മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി പ്ര​ശ​സ്ത ന​ടി​യും സം​വി​ധാ​യ​ക​യു​മാ​യ ജ​യ മേ​നോ​ൻ, പ്ര​കാ​ശ് വ​ട​ക​ര, ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ല​വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തെ​ക്കും​തോ​ട്, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ, ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ര​തീ​ഷ് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്സ് എം.​ടി ര​തീ​ഷ് പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​യ മേ​നോ​ൻ, പ്ര​കാ​ശ് വ​ട​ക​ര, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്കു​തോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മാ​നേ​ജ​ർ ജെ​മി ജോ​ണി​നെ ജ​യ മേ​നോ​ൻ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ബി.​എം.​സി ഫി​ലിം സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്തി​നെ​യും ജ​യ മേ​നോ​നും പ്ര​കാ​ശും ചേ​ർ​ന്ന് പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക ന​ന്മ​ക്കു​ത​കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ന​ട​ത്താ​ൻ ബി​എം​സി​ക്ക് ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും ആ​ശം​സി​ച്ചു. ജേ​ക്ക​ബ് തെ​ക്കും​തോ​ട്, ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ, തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം എ​സ്.​എ​ൻ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം സെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്‌​സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റ​വും മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം വി​ശ്വ​ക​ല ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്ന നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ സി​ന്ധ്യാ ന​വീ​ൻ, ശു​ഭ അ​ജി​ത്ത്, മോ​ഡ​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ കാ​ത്തു സ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​വ​രെ​യും ബി.​എം.​സി ആ​ദ​രി​ച്ചു. തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ജേ​ക്ക​ബ് തെ​ക്കും​തോ​ട്, തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ്പ്, ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു.

    ഷ​റ​ഫ് അ​ലി, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ലൈ​ഫ് ഓ​ഫ് കെ​യ​റി​ങ്, സി​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക്, കെ​ൻ​ബി എ, ​കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം, ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളും ഗോ​പാ​ല​ൻ വി.​സി, സു​നീ​ഷ്, പി.​ടി. ഹു​സൈ​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​സ്.​എ​ൻ.​സി.​എ​സ് തു​ട​ങ്ങി സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​രും ബി.​എം.​സി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

