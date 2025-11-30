Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.​എം.​സി ലീ​ഡ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 12:15 PM IST

    ബി.​എം.​സി ലീ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് സെ​റി​മ​ണി​യും വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​എം.​സി ലീ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് സെ​റി​മ​ണി​യും വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും
    cancel
    camera_alt

    ബി.​എം.​സി ലീ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് സെ​റി​മ​ണി പ​രി​പാ​ടി

    മ​നാ​മ: ബി.​എം.​സി​യു​ടെ 30 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025ന്റെ ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യും അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ബി.​എം.​സി ലീ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് സെ​റി​മ​ണി​യും ബി.​എം.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ലേ​ബ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഹ​യ്ക്കി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ പൈ​ല​റ്റ് അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ക​ബി​സി, നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​സാം അ​ൽ ഖ​യാ​ത്ത്, സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ച​ർ​ച്ചി​ന്റെ വി​കാ​രി​യും തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ റെ​ക്ട​റു​മാ​യ റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​സ​ഫ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​തി​ഥി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ല​വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​റ​ഫ് അ​ലി കു​ഞ്ഞി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക, മാ​ന​വി​ക, സം​രം​ഭ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബി.​എം.​സി ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബി.​എം.​സി ലീ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തു. ബി.​എം.​സി ലീ​ഡ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്-​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ മ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന സ്നേ​ഹ റി​ക്രി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​നു സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ‘ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ള​ക്കം 2025’ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘ഗ്ലോ​റി​യ’​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഫാ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​സ​ഫ്, പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഷി​നോ​യ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, റി​ജു ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഹ​യ്ക്കി, മ​റ്റ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ 'അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ക​ബി​സി, ഇ​സാം അ​ൽ ഖ​യാ​ത്ത്, ഫാ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​സ​ഫ്, അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ​ക്കും ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - BMC LEAD Award Ceremony and Annual General Meeting
    Similar News
    Next Story
    X