റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ച് ബി.എം.സിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ മീഡിയ സിറ്റിയും ഇന്ത്യയുടെ 77ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു. പരിപാടിയിൽ ബി.എം.സി ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്തും ഐമാക് കൊച്ചിൻ കലാഭവനിലെ വിദ്യാർഥിയായ മുഹമ്മദ് ഷംനാലും ചേർന്ന് പതാക ഉയർത്തി.
ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനസന്ദേശം നൽകി. ബി.എം.സി എക്സിക്യൂട്ടിവ് മാനേജർ ജെമി ജോൺ പ്രതിജ്ഞ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ചടങ്ങിൽ ഇ.വി. രാജീവൻ, അൻവർ ശൂരനാട്, രത്നകുമാർ പാലയാട്ട്, ബിജു കൂരോപ്പട, മണിക്കുട്ടൻ, ജോണി ജോസഫ് താമരശേരി, സലിം നമ്പ്ര വളപ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ഐമാക് -ബി.എം.സി സ്റ്റാഫുകളും കുടുംബാംഗങ്ങളും, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിന് ഐമാക് അധ്യാപിക ബെറ്റ്സിന നന്ദി പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register