Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 1:36 PM IST

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്‌ ബ​ി.എം.സി

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്‌ ബ​ി.എം.സി
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്തും ഐ​മാ​ക് കൊ​ച്ചി​ൻ ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷം​നാ​ലും ചേ​ർ​ന്ന് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ബി.​എം.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മാ​നേ​ജ​ർ ജെ​മി ജോ​ൺ പ്ര​തി​ജ്ഞ വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട്, ര​ത്ന​കു​മാ​ർ പാ​ല​യാ​ട്ട്, ബി​ജു കൂ​രോ​പ്പ​ട, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ജോ​ണി ജോ​സ​ഫ് താ​മ​ര​ശേ​രി, സ​ലിം ന​മ്പ്ര വ​ള​പ്പി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഐ​മാ​ക് -ബി.​എം.​സി സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ന് ഐ​മാ​ക് അ​ധ്യാ​പി​ക ബെ​റ്റ്‌​സി​ന ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

