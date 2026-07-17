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    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 July 2026 2:52 PM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 2:53 PM IST

    വേനൽച്ചൂടിൽ ആശ്വാസമായ് ബി.എം.ബി.എഫിന്റെ ഡ്രിങ്ക്’ കാമ്പയിന് ഇന്ന് തുടക്കം

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    വേനൽച്ചൂടിൽ ആശ്വാസമായ് ബി.എം.ബി.എഫിന്റെ ഡ്രിങ്ക്’ കാമ്പയിന് ഇന്ന് തുടക്കം
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    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെ കഠിനമായ വേനൽച്ചൂടിൽ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ ബഹ്‌റൈൻ മലയാളി ബിസിനസ്സ് ഫോറം (ബി.എം.ബി.എഫ്) വർഷങ്ങളായി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ‘ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്’ 12-ാം സീസണിന് ഇന്ന് തുടക്കമാവും. രാവിലെ 8 മണിക്ക് തൂബ്ലിയിലെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ വെച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ വരെ രണ്ട് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കും.

    നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാഹജലവും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ പദ്ധതി, കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി മുടങ്ങാതെ തുടരുന്ന ഒരു സേവന മാതൃകയാണ്.

    പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും, സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾക്കും ഒരുപോലെ മാതൃകയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വലിയ അഭിമാനവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ടെന്ന് ബി.എം.ബി.എഫ് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - BMBF's 'Drink' campaign kicks off today as a relief from the summer heat
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