വേനൽച്ചൂടിൽ ആശ്വാസമായ് ബി.എം.ബി.എഫിന്റെ ഡ്രിങ്ക്’ കാമ്പയിന് ഇന്ന് തുടക്കം

വേനൽച്ചൂടിൽ ആശ്വാസമായ് ബി.എം.ബി.എഫിന്റെ ഡ്രിങ്ക്’ കാമ്പയിന് ഇന്ന് തുടക്കംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ കഠിനമായ വേനൽച്ചൂടിൽ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ ബഹ്റൈൻ മലയാളി ബിസിനസ്സ് ഫോറം (ബി.എം.ബി.എഫ്) വർഷങ്ങളായി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ‘ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്’ 12-ാം സീസണിന് ഇന്ന് തുടക്കമാവും. രാവിലെ 8 മണിക്ക് തൂബ്ലിയിലെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ വെച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ വരെ രണ്ട് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കും.
നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാഹജലവും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ പദ്ധതി, കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി മുടങ്ങാതെ തുടരുന്ന ഒരു സേവന മാതൃകയാണ്.
പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും, സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾക്കും ഒരുപോലെ മാതൃകയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വലിയ അഭിമാനവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ടെന്ന് ബി.എം.ബി.എഫ് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
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