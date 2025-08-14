ബി.എം.ബി.എഫ് ആഗസ്റ്റ് 15 തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കും

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 14 Aug 2025 5:16 PM IST
Updated Ondate_range 14 Aug 2025 5:16 PM IST
ബി.എം.ബി.എഫ് ആഗസ്റ്റ് 15 തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുംtext_fields
bookmark_border
News Summary - BMBF will celebrate August 15 with workers
മനാമ: ബഹ്റൈൻ മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറം 11ാം മത് ബി.എം.ബി.എഫ് ഹെൽപ് ആൻഡ് ഡ്രിങ് 2025ന്റെ ഭാഗമായി ആഗസ്റ്റ് 15ന് തൂബ്ലി അൽ റാഷിദ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിവിധ സമ്മാനങ്ങളും വിതരണംചെയ്യും.
ബി.എം.ബി.എഫ് ആണ് അത്യുഷ്ണ കാലത്ത് ആദ്യമായി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പിന്നിട് ഇതര സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുത്തതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറം ഭാരവാഹികളും വളന്റിയേഴ്സ് ടീമും വാർത്തകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story