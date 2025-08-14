Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 5:16 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 5:16 PM IST

    ബി.എം.ബി.എഫ് ആഗസ്റ്റ് 15 തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കും

    ബി.എം.ബി.എഫ് ആഗസ്റ്റ് 15 തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കും
    മനാമ: ബഹ്റൈൻ മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറം 11ാം മത് ബി.എം.ബി.എഫ് ഹെൽപ് ആൻഡ് ഡ്രിങ് 2025ന്‍റെ ഭാഗമായി ആഗസ്റ്റ് 15ന് തൂബ്ലി അൽ റാഷിദ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിവിധ സമ്മാനങ്ങളും വിതരണംചെയ്യും.

    ബി.എം.ബി.എഫ് ആണ് അത്യുഷ്ണ കാലത്ത് ആദ്യമായി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പിന്നിട് ഇതര സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുത്തതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറം ഭാരവാഹികളും വളന്റിയേഴ്സ് ടീമും വാർത്തകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

    News Summary - BMBF will celebrate August 15 with workers
