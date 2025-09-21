Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:55 AM IST

    ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് 'ഹെ​ൽ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രി​ങ്ക്' പ​ദ്ധ​തി സ​മാ​പ​നം

    ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് ഹെ​ൽ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രി​ങ്ക് പ​ദ്ധ​തി സ​മാ​പ​നം
    ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സേ​വ​ന​ത്തി​നി​ടെ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം (ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ്) ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന 'ഹെ​ൽ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രി​ങ്ക്' പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​തി​നൊ​ന്നാം പ​തി​പ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ക്യാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ​അ​പ് വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ൻ യൂ​സു​ഫ് യാ​കൂ​ബ് ലോ​റി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വ​ലി​യ ജ​ന​പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫ്രീ ​ലേ​ബ​ർ യൂ​നി​യ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​കീ​ൽ ഫ​ഖീ​ഹി, സാ​റ അ​ൽ നാ​യ്മി എ​ന്നി​വ​രും ലേ​ബ​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ്, നേ​പ്പാ​ൾ, ശ്രീ​ല​ങ്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി, സ​മീ​ർ പ​റ്റ​ച്ചോ​ല, ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ത​ണ​ൽ മ​ജീ​ദ്, ഒ.​കെ. കാ​സിം, സ്മി​ത മാ​ത്യു തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ജീ​ഷ് കെ.​വി, കാ​സിം പാ​ട​ത്തെ കാ​യി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര, ഖ​യി​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ, മൂ​സ ഹാ​ജി, മൊ​യ്തീ​ൻ ഹാ​ജി, സ​ലീം മ​മ്പ്ര, അ​ൻ​വ​ർ ശൂ​ര​നാ​ട്, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത്, ഹു​സ​യി​ൻ വ​യ​നാ​ട്, ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് യു​വ​ജ​ന​വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ട​നീ​ളം സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം സേ​വ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:schemeHelp and DrinkBMBF
    News Summary - BMBF 'Help and Drink' scheme ends
