Madhyamam
    Bahrain
    date_range 16 Sept 2025 9:23 AM IST
    date_range 16 Sept 2025 9:23 AM IST

    ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് ‘ഹെ​ൽ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രി​ങ് 2025’ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും

    ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് ‘ഹെ​ൽ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രി​ങ് 2025’ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഉ​ഷ്ണ​കാ​ല​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യ ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് ഹെ​ൽ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രി​ങ്ങി​ന്‍റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​തി​പ്പി​ന് വ​രു​ന്ന വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പ​നം കു​റി​ക്കും.

    ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ ടീ​മി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - BMBF ‘Help and Drink 2025’ action plan to conclude on Friday
