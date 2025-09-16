Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 16 Sept 2025 9:23 AM IST
Updated Ondate_range 16 Sept 2025 9:23 AM IST
ബി.എം.ബി.എഫ് ‘ഹെൽപ് ആൻഡ് ഡ്രിങ് 2025’ കർമപദ്ധതി വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കുംtext_fields
bookmark_border
News Summary - BMBF ‘Help and Drink 2025’ action plan to conclude on Friday
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് തൊഴിലാളികൾക്കായി ബഹ്റൈൻ മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നടത്തിവരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമായ ബി.എം.ബി.എഫ് ഹെൽപ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ങിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പതിപ്പിന് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച സമാപനം കുറിക്കും.
ബി.എം.ബി.എഫ് വളന്റിയർ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സ്വദേശി വിദേശികളായ വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും ബിസിനസ് പ്രമുഖരും സംബന്ധിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story