Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:45 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ്

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ്
    ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ്

    ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: 2005ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം (ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ്) ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വേ​ള​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ഐ​സ്ക്രീം വ​ണ്ടി​യു​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    bahrain national dayBahrain NewsBMBFgulf news malayalam
