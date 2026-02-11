Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    11 Feb 2026 1:37 PM IST
    Updated On
    11 Feb 2026 1:37 PM IST

    ബി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞി​ന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    ബി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞി​ന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബി. എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞി​ന് ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം.​എം. സു​ബൈ​ർ മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞി​ന് ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    വെ​സ്റ്റ് റി​ഫ ദി​ശ സെ​ന്റ​റി​ലെ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എം. സു​ബൈ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി, റി​ഫ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​പി. അ​ബ്ദു​ശ​രീ​ഫ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് മോ​ൻ പ​ത്ത​നാ​ട്, ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞി മ​റു​പ​ടി​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൈ​മാ​റി. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി, അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

