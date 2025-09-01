Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ‘ബ്ല​ഡ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:18 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ‘ബ്ല​ഡ് മൂ​ൺ’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    • 2025ലെ ​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ആ​കാ​ശ കൗ​തു​ക കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്
    • 2018 ജൂ​ലൈ​ക്ക് ശേ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ം
    blood moon
    cancel

    മ​നാ​മ: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് അ​പൂ​ർ​വ പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് വാ​ന​നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ.2025ലെ ​ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ആ​കാ​ശ കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​നാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സാ​ക്ഷി​യാ​കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ആ​കാ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​തെ​ന്നാ​ണ് വാ​ന​നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റെ​ധാ അ​ൽ അ​സ്‌​ഫൂ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​നാ​കും.

    ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റും 27 മി​നി​റ്റും നീ​ളു​ന്ന ഈ ​ഗ്ര​ഹ​ണം ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കും. ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ഴ​ൽ ച​ന്ദ്ര​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മൂ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ ഗ്ര​ഹ​ണ​മാ​യി മാ​റും. പൂ​ർ​ണ ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ ചു​വ​പ്പ് നി​റ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും, ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 'ബ്ല​ഡ് മൂ​ൺ' എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​ബ്ല​ഡ് മൂ​ൺ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റും 22 മി​നി​റ്റും നീ​ളും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ രാ​ത്രി 7.27 മു​ത​ൽ 10.56 വ​രെ​യാ​ണ് ഗ്ര​ഹ​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ക. 2018 ജൂ​ലൈ​ക്ക് ശേ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​മാ​ണി​ത്.

    2028 ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു കാ​ഴ്ച ഇ​നി ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ൽ അ​സ്‌​ഫൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തി​നാ​ൽ, ആ​കാ​ശ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം ന​ഗ്ന​നേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsblood moonBahrain Newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Blood Moon' in Bahrain on September 7th
    Similar News
    Next Story
    X