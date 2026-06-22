ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ ലോക രക്തദാത ദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മനാമ: ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള (ബി.ഡി.കെ.) ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൽമാബാദ് അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ലോക രക്തദാത ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. മികച്ച പങ്കാളിത്തവും സംഘാടന മികവും കൊണ്ട് പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി. ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോ. ഗോപിനാഥ് മേനോൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബി.ഡി.കെ. ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ ചെയർമാൻ കെ. ടി. സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് റോജി ജോൺ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
സൽമാബാദ് അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോ. പൃഥ്വിരാജ് ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു. സൽമാനിയ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് ഷിഹാബുദീൻ രക്തദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയനിവാരണ സെഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. രക്ഷാധികാരി ടി. ജെ. ഗിരീഷ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി രേഷ്മ ഗിരീഷ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ രാജേഷ് പന്മന നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ആനന്ദ് വേണുഗോപാൽ നായർ പരിപാടിയുടെ അവതാരകനായിരുന്നു.
രക്തദാത ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് മൊമെന്റോ, സമ്മാനങ്ങൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. 10 മുതൽ 13 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഹന അജ്മൽ ഒന്നാം സമ്മാനവും ഭദ്ര കൃഷ്ണപ്രസാദ് രണ്ടാം സമ്മാനവും നേടി. 14 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ സന അഷ്റഫ് ഒന്നാം സമ്മാനവും അനൈദ ഷാജിൽ ആർ. രണ്ടാം സമ്മാനവും കരസ്ഥമാക്കി.
കീർത്തന എ, വേദ അഭിലാഷ് എന്നിവർക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 49 കുട്ടികൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും പ്രത്യേക സമ്മാനവും നൽകി ആദരിച്ചു. ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിന്പ്രജി വി ചേവായൂർ, സലീന റാഫി, ഫാത്തിമ സെഹ്ല, അബ്ദുൽ നാഫി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി ബി.ഡി.കെ.യുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച വിവിധ സംഘടനകളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. വോയ്സ് ഓഫ് ബഹ്റൈൻ, അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ - സൽമാബാദ്, പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ, നില ബഹ്റൈൻ, ബഹ്റൈൻ മണിയൂർ കൂട്ടായ്മ, നിയാർക്ക് ബഹ്റൈൻ, പ്രവാസി ഗൈഡൻസ് ഫോറം, തേവർ പെരവൈ ബഹ്റൈൻ, ബജാവാ & സെവൻ സ്റ്റാർ മ്യൂസിക് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്, സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യം, റിഫാ വ്യൂസ് കേരള ഡ്രൈവേഴ്സ്, വോയ്സ് ഓഫ് തിരുവനന്തപുരം എന്നീ സംഘടനകളെയാണ് ആദരിച്ചത്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അശ്വിൻ രവീന്ദ്രൻ, ഗിരീഷ് കെ.വി., സുനിൽ മണവളപ്പിൽ, സെന്തിൽ കുമാർ, മൊയ്തു തിരുവള്ളൂർ, വി. എസ്. ബിജു, സുജേഷ് എണ്ണക്കാട്, ശ്രീജ ശ്രീധരൻ, സാബു അഗസ്റ്റിൻ, രെമ്യ ഗിരീഷ്, അബ്ദുൽ സലാം, വിനീത വിജയൻ എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
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