Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightത​ണ​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 1:41 PM IST

    ത​ണ​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ണ​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ത​ണ​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ണ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഹ​റ​ഖ് കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ന് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി, ട്ര​ഷ​റ​ർ യു.​കെ. ബാ​ല​ൻ, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹ​സ​ൻ പു​റ​ക്കാ​ട്ടി​രി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫൈ​സ​ൽ പാ​ട്ടാ​ണ്ടി​യി​ൽ, റി​യാ​സ് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, റം​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, പ​ങ്ക​ജ് നെ​ല്ലൂ​ർ, ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, സേ​വി മാ​ത്തു​ണ്ണി, ഫ​സ​ലു​ൽ ഹ​ഖ്, ക​മാ​ൽ മൊ​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, ഫൈ​സ​ൽ ക​ണ്ടി​ത്താ​ഴെ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തോ​ട​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സു​ര​ൻ ലാ​ൽ (വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ഷ​ൻ ഒ​ഫി​ഷ്യ​ൽ), ത​ന്മ​യി സ്വ​യി​ൻ (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്) എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ഴു​പ​തോ​ളം പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് ഫൈ​സ​ൽ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, ഹു​സ്സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, നി​സാ​ർ കി​ങ് ക​റ​ക്, ഓ.​കെ. കാ​സിം, സ​മ​ദ് മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, താ​ലി​ബ് ജാ​ഫ​ർ, ജെ.​പി.​കെ. തി​ക്കോ​ടി, റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:THANALBlood Donation CampBahrain News
    News Summary - Blood donation camp organized in Thanal
    Similar News
    Next Story
    X