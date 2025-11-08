രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: അവാലിയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ ആൽ ഖലീഫ സ്പെഷലിസ്റ്റ് കാർഡിയാക് സെന്ററിലെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള (ബി.ഡി.കെ) ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററും ബഹ്റൈൻ മണിയൂർ കൂട്ടായ്മയും നിയാർക്ക് ബഹ്റൈനും സംയുക്തമായി അടിയന്തര രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
ബഹ്റൈൻ മണിയൂർ കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയൻ പി.വി, രക്ഷാധികാരികളായ നവാസ് ചെരണ്ടത്തൂർ, വി.സി. ഗോപാലൻ, നിയാർക്ക് ബഹ്റൈൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജബ്ബാർ കുട്ടീസ്, ജനറൽ കൺവീനർ ഹനീഫ് കടലൂർ, ട്രഷറർ അനസ് ഹബീബ്, രക്ഷാധികാരി നൗഷാദ് ടി.പി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
ബി.ഡി.കെ ബഹ്റൈൻ ചെയർമാൻ കെ.ടി. സലിം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിബിൻ ജോയ്, അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ രേഷ്മ ഗിരീഷ്, എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം ഗിരീഷ് കെ.വി എന്നിവർ കോഓഡിനേറ്റ് ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register