Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:10 PM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​വാ​ലി​യി​ലെ കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​വാ​ലി​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് സെ​ന്റ​റി​ലെ ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കാ​യി ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ണി​യൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും നി​യാ​ർ​ക്ക്‌ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ണി​യൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ൻ പി.​വി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ന​വാ​സ് ചെ​ര​ണ്ട​ത്തൂ​ർ, വി.​സി. ഗോ​പാ​ല​ൻ, നി​യാ​ർ​ക്ക്‌ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ബ്ബാ​ർ കു​ട്ടീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​നീ​ഫ് ക​ട​ലൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​സ് ഹ​ബീ​ബ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി നൗ​ഷാ​ദ് ടി.​പി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി​ൻ ജോ​യ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ രേ​ഷ്മ ഗി​രീ​ഷ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ഗി​രീ​ഷ് കെ.​വി എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു.

    X