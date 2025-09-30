Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Sept 2025 2:00 PM IST
    date_range 30 Sept 2025 2:00 PM IST

    ബി.​കെ.​എ​സ് ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് ബി.​കെ.​എ​സ് ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്‌​മെ​ന്റ് അ​വാ​ർ​ഡ്
    ബി.​കെ.​എ​സ് ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, ദി​വ്യ എ​സ്. അ​യ്യ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും സം​ഗീ​താ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത​സം​ഗീ​ത അ​ർ​ച്ച​ന​യോ​ടെ ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മാ​ജം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘ബി.​കെ.​എ​സ് ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്‌​മെ​ന്റ് അ​വാ​ർ​ഡ്’ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ര​ണ്ടാം​ദി​ന​മാ​യ നാ​ളെ വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ടി​ന് ന​ട​ക്കും. മ​ല​യാ​ള സം​ഗീ​ത ശാ​ഖ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ മാ​നി​ച്ച് പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നും അ​ഭി​നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്കാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ഈ​ണം ന​ൽ​കി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സാം​സ്കാ​രി​ക​വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ദി​വ്യ എ​സ്. അ​യ്യ​ർ, കെ. ​ശ​ബ​രീ​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച അ​ഞ്ച് മ​ണി​മു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​രം​ഭ​ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഡോ. ​ദി​വ്യ എ​സ്. അ​യ്യ​ർ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ക്ഷ​രം കു​റി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റി​യാ​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം: 33189894, വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ: 39215128.

