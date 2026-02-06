Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.​കെ.​എ​സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 2:02 PM IST

    ബി.​കെ.​എ​സ് സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത സ​ന്ധ്യ 12ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​കെ.​എ​സ് സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത സ​ന്ധ്യ 12ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത സ​ന്ധ്യ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12ന്. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ടി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സെ​ഗ​യ്യ​യി​ലെ ബി.​കെ.​എ​സ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം, പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ആ​ധു​നി​ക ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളെ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത-​സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:danceevening festivalMusic
    News Summary - B.K.S. Music and Dance Evening at 12pm
    Similar News
    Next Story
    X