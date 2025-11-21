Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:56 AM IST

    ബി.കെ.എസ് 'ഇലസ്‌ട്ര 2025' ചിത്രകലാമത്സരം

    ബി.കെ.എസ് ഇലസ്‌ട്ര 2025 ചിത്രകലാമത്സരം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം 'ഇ​ല​സ്‌​ട്ര 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മെ​ഗാ ചി​ത്ര​ക​ലാ​മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ 17 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ഞ്ച് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ക്കി​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഗ്രൂ​പ് ഒ​ന്ന് 3-5 വ​യ​സ്സു​വ​രെ ഉ​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ, ഗ്രൂ​പ് ര​ണ്ട് 6-8 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ, ഗ്രൂ​പ് മൂ​ന്ന് 9-11 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ, ഗ്രൂ​പ് നാ​ല് 12-14 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ, ഗ്രൂ​പ് അ​ഞ്ച് 15-17 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചി​ത്ര​ക​ലാ പ്രേ​മി​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ൽ, ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നു വേ​ലി​യി​ൽ (3944 0530), ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജ​യ​രാ​ജ് ശി​വ​ദാ​സ​ൻ (3926 1081), റാ​ണി ര​ഞ്ജി​ത്ത് (3962 9148), ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രേ​ണു ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (3836 0489) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ലി​ങ്കി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. https://bksbahrain.com/2025/illustra/register.html

