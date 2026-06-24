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    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 3:32 PM IST

    ബി.കെ.എസ് ഭരണസമിതി സ്ഥാനാരോഹണം 27ന്

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    ബി.കെ.എസ് ഭരണസമിതി സ്ഥാനാരോഹണം 27ന്
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    ബി.കെ.എസ് 2026-2028 വർഷത്തെ

    ഭരണസമിതി 

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം 2026-2028 വർഷത്തെ ഭരണസമിതിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാരോഹണം (ഇൻഡക്ഷൻ സെറിമണി) ജൂൺ 27 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സമാജം ഡി.ജെ ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് പി.വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള അറിയിച്ചു.

    ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനോദ് കെ. ജേക്കബ് മുഖ്യാതിഥി ആയിരിക്കും. കലാപരിപാടികളും പ്രസിദ്ധ ഗായകൻ പന്തളം ബാലൻ നയിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കൽ നെറ്റും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

    കൂടാതെ കേരളീയ സമാജം വനിതാ വേദിയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരെയും ചടങ്ങിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കൽ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:inaugurationbksgoverning
    News Summary - BKS Governing Council inauguration on the 27th
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