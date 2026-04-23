ബി.കെ.എസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി സ്ഥാനാരോഹണം; ഈദ്, വിഷു, ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു
മനാമ: പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ ഈദ്, വിഷു, ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങളും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. സാംസ്കാരിക ഐക്യവും സഹവർത്തിത്വവും ഊന്നിപ്പറയുന്ന വിവിധ വിനോദ പരിപാടികൾ, കലാപ്രകടനങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായുള്ള ഗെയിംസുകൾ എന്നിവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറി. എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ പരിപാടികൾ ക്രമീകരിച്ചതിലൂടെ പങ്കെടുത്തവരിൽ വലിയ ആവേശവും സന്തോഷവും സൃഷ്ടിച്ചു.
ഏകദേശം 1000ഓളം അംഗങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ഈ മഹാ സംഗമം, ബി.കെ.എസിന്റെ സാമൂഹിക ഐക്യത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ശക്തമായ തെളിവായി മാറി. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഭംഗിയാർന്ന വിരുന്നും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
ബി.കെ.എസ് പ്രസിഡന്റ് പി.വി. രാധാകൃഷ്ണ പിള്ളയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കരക്കലും പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘാടകരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചു. വിവിധ മത-സാംസ്കാരിക ആഘോഷങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് സമൂഹത്തിലെ ഐക്യവും സൗഹൃദവും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബി.കെ.എസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി സ്ഥാനാരോഹണ പരിപാടിയിൽ നിന്ന്
