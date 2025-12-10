Begin typing your search above and press return to search.
    10 Dec 2025
    ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി ബു​ക്ക് ഫെ​സ്റ്റ്; അ​ക്ഷ​ര​ത്തോ​ണി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബഹ്റൈൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബഹ്റൈൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ക്ഷ​ര​ത്തോ​ണി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​മാ​ജം

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബി.​കെ.​എ​സ് -ഡി.​സി ബു​ക്ക് ഫെ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം ദി​വ​സം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബഹ്റൈൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ക്ഷ​ര​ത്തോ​ണി എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ നാ​സ​ർ മു​തു​കാ​ടി​ന്റെ അ​രു​ള​പ്പാ​ട് എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​മു​ഖ യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ന​സീ​ഫ് ക​ള​യ​ത്ത് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​സ്. വി ​ബ​ഷീ​ർ പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. ബി​ജു എം. ​സ​തീ​ഷ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷ്‌​ലി കു​ര്യ​ൻ, സ​മാ​ജം സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ൻ​ഷ വി​തേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​സീ​ഫ് ക​ള​യ​ത്തു​മാ​യി മു​ഖാ​മു​ഖം ന​ട​ന്നു.

    റി​തി​ൻ രാ​ജ് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും സ​മാ​ജം അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഡി​സം​ബ​ർ പ​തി​നാ​ലാം തീ​യ​തി വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഏ​വ​രെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സ​മാ​ജം അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

