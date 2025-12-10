Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി ബു​ക്ക് ഫെ​സ്റ്റ്; ക​ലൈ​ഡോ​സ്കോ​പ്പ് ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി

    ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി ബു​ക്ക് ഫെ​സ്റ്റ്; ക​ലൈ​ഡോ​സ്കോ​പ്പ് ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി
    ക​ലൈ​ഡോ​സ്കോ​പ്പ് ക​ലാ​വി​രു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബി.​കെ.​എ​സ്- ഡി.​സി ബു​ക്ക് ഫെ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സ​ഫീ​സ്റ്റ​യി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ല​ക​ളു​ടെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഔ​ന്ന​ത്യം വി​ളി​ച്ചോ​തി ‘ക​ലൈ​ഡോ​സ്കോ​പ്പ്’ എ​ന്ന ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഈ ​മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റി​ൽ 17ഓ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം ക​ലാ​സ​മൂ​ഹം അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ത്തി. ബു​ക്ക് ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ശ്നോ​ത്ത​രി​യോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് വെ​ളു​ക്കൈ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ക​ലൈ​ഡോ​സ്കോ​പ്പ്’ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ന് മു​ന്നി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

