Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    4 Dec 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 1:59 PM IST

    ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് തി​രി​തെ​ളി​യും

    മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 7 മ​ണി​ക്ക്
    ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് തി​രി​തെ​ളി​യും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​വും ഡി.​സി ബു​ക്സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​വും ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ലും ഇ​ന്ന് സ​മാ​ജം അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 7 മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും പ്ര​മു​ഖ ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ പ്ര​ഭാ വ​ർ​മ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യു​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യം. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് എ​ൺ​പ​തോ​ളം ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ബാ​ൻ​ഡോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യു​ള്ള സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പു​സ്ത​ക​ശേ​ഖ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    കാ​ര്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    ഡി​സം​ബ​ർ 5

    മ​റ്റു രാ​ജ്യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന 'ക​ൾ​ച്ച​ർ​വി​വാ' എ​ന്ന നൃ​ത്ത​സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ്, സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക, നേ​പ്പാ​ൾ, കാ​മ​റൂ​ൺ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ചൈ​ന, ഭൂ​ട്ടാ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, കെ​നി​യ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ത്തി​ൽ​പ​രം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്നേ​ദി​വ​സം​ത​ന്നെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി, നി​ഷ ര​ത്ന​മ്മ ര​മ്യ മി​ത്ര​പു​രം എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​തി​ഥി​യു​മാ​യു​ള്ള അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 6

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യം വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ന്ന 'ക​ലൈ​ഡോ​സ്‌​കോ​പ്പ്‌' അ​ര​ങ്ങി​ൽ എ​ത്തും. പ​തി​നെ​ട്ടോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ലൈ​ഡോ​സ്‌​കോ​പ്പി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ക.

    ഡി​സം​ബ​ർ 7

    വൈ​കീ​ട്ട് 7.30 ന് ​ഐ.​ഐ.​പി.​എ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ​യെ' തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പൊ​തു​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ വ്ലോ​ഗ​റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ബൈ​ജു എ​ൻ. നാ​യ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ലി​ജി​ത് ഫി​ലി​പ് കു​ര്യ​ൻ എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 8

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'അ​ക്ഷ​ര​ത്തോ​ണി' എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ എ​ഴു​ത്തു-​ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പൊ​തു​ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ന​സീ​ഫ് ക​ല​യ​ത്തു പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ നാ​സ​ർ മു​തു​കാ​ടി​ന്റെ പു​സ്ത​ക​വും അ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്യും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 9

    'ആ​ർ​ദ്ര​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മ​ല​യാ​ളം ആ​ർ​ദ്ര-​ഭാ​വ​ഗീ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫി​റോ​സ് തി​രു​വ​ത്ര​യു​ടെ ആ​ദ്യ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ്ര​സ്തു​ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഫാ. ​ബോ​ബി ജോ​സ് ക​ട്ടി​കാ​ട്ടി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 10

    ടീം ​സി​താ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. സ​മാ​ജം ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് പെ​യി​ന്റി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​ന്നേ ദി​വ​സം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 11

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഐ.​ഐ.​പി.​എ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ, പി​ങ്ക് ബാ​ൻ​ഡ് ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ണ​ൽ സ്‌​പീ​ക്ക​ർ പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​നീ​ക്ക അ​ബ്ബാ​സ് എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 12

    വൈ​കീ​ട്ട് ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ട്സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പൊ​തു ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശ രാ​ജീ​വ് എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഇ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 13

    വൈകീട്ട് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും വി​മ​ർ​ശ​ക​നു​മാ​യ ഹ​മീ​ദ് ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​രു​മാ​യു​ള്ള സം​വാ​ദം ന​ട​ക്കും. 14ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും ശേ​ഷം ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ബി.​കെ.​എ​സ്- ഡീ​സി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ​യും ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ​യും സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കും.

