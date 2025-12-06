Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 8:14 AM IST

    ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    വ്ലോ​ഗ​റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ബൈ​ജു എ​ൻ. നാ​യ​ർ നാ​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​

    ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മേ​ള​യി​ലെ ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്നു

    -ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​വും ഡി.​സി ബു​ക്സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​നും ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​നും തു​ട​ക്കം. ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ പ്ര​ഭാ വ​ർ​മ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ‍‍യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മേ​ള​യി​ലെ ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന​സ​മ​യം. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യു​ള്ള സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ലൈ​ഡോ​സ്‌​കോ​പ്പ്‌ ഇ​ന്ന് അ​ര​ങ്ങി​ൽ

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യം വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ന്ന 'ക​ലൈ​ഡോ​സ്‌​കോ​പ്പ്‌' അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തും. പ​തി​നെ​ട്ടോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ലൈ​ഡോ​സ്‌​കോ​പ്പി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ക. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​ഐ.​ഐ.​പി.​എ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'ഗ​സ്സ​ൽ സ​ന്ധ്യ​യെ' തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പൊ​തു​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ വ്ലോ​ഗ​റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ബൈ​ജു എ​ൻ. നാ​യ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ലി​ജി​ത് ഫി​ലി​പ്പ് കു​ര്യ​ൻ എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahrainInternational Book Festival
    News Summary - BKS-DC 9th International Book Festival begins
    Similar News
    Next Story
    X