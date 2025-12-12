Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:19 AM IST

    അ​റ​ബ് പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യ ‘ബി​ഷ്ത്’ യു​നെ​സ്‌​കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ

    ഇ​ന്റ​ർ​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 20ാം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം
    അ​റ​ബ് പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യ 'ബി​ഷ്ത്' യു​നെ​സ്‌​കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ
    മ​നാ​മ: അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​മാ​യ ‘ബി​ഷ്ത്’ യു​നെ​സ്‌​കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 20ാം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ബി​ഷ്ത് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും രീ​തി​ക​ളും ലോ​ക പൈ​തൃ​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്, ജോ​ർ​ദാ​ൻ, സി​റി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മം, അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള പൊ​തു​വാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘ബി​ഷ്തി’​ന് യു​നെ​സ്‌​കോ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, പു​രാ​വ​സ്തു അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബി​ഷ്ത് ന​മ്മു​ടെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വ​വു​മാ​യി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ന​മ്മു​ടെ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്പ​ന്ന​ത​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്തു കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. സം​യു​ക്ത അ​റ​ബ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ, അ​റ​ബ് നാ​ഗ​രി​ക​ത​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​ത ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്താ​ണ് ബി​ഷ്ത്?

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ അ​ണി​യു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ബി​ഷ്ത്.

    ഇ​ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക നി​ല, അ​ന്ത​സ്സ്, ആ​ദ​ര​വ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ വ​സ്ത്ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു നീ​ണ്ട പു​റം​കു​പ്പാ​യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത് ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​ണ് ഇ​ത് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ർ​ത്ത പ​ട്ടു​നൂ​ലു​ക​ളോ സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പൂ​ശി​യ നൂ​ലു​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഴു​ത്തി​ലും മു​ൻ​വ​ശ​ത്തും കൈ​കൊ​ണ്ട് അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി എം​ബ്രോ​യി​ഡ​റി ചെ​യ്യു​ന്നു.

    News Summary - 'Bisht', a symbol of Arab heritage, is on UNESCO's World Heritage List
