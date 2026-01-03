Begin typing your search above and press return to search.
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം പു​തി​യ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്; യു.​എ​സ് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘ​വു​മാ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​യു.​എ​സ് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ഭാ​വി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം പു​തി​യ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്; യു.​എ​സ് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘ​വു​മാ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​വു​മാ​യുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽനിന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​വു​മാ​യി മ​നാ​മ​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. യു.​എ​സ് സെ​ന​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സെ​ന​റ്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക്‌​വെ​യ്ൻ മു​ള്ളി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘ​മാ​ണ് രാ​ജാ​വു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ഭാ​വി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​നം കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഈ ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് രാ​ജ്യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും യു.​എ​സ് നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ രാ​ജാ​വ് പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​വി​ധ വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​വി​ട​ത്തെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​മൂ​ഹം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് രാ​ജാ​വ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും സ​മാ​ധാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.ബ​ഹ്‌​റൈ​നും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ച​തോ​ടൊ​പ്പം സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ​ങ്ക് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

