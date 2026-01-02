Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightദേ​ശീ​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:32 AM IST

    ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    18,600ലേ​റെ തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം
    ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന ‘മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി വ​ൻ​വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. 2025 അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 18,600ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ട​ടു​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു​വ​രെ 18,657 സ്വ​ദേ​ശി തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും, അ​തി​ൽ 4,746 പൗ​ര​ന്മാ​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ​ദ്ധ​തി കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ, നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി യൂ​സു​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ഖ​ല​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി, ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​ർ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വേ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ലി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തു​ട​ക്കം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ അ​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Big progress in the national employment program
    Similar News
    Next Story
    X