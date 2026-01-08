Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:23 AM IST

    വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം; ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന വി​ഹി​തം 632 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ലേ​ക്ക്

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ക​യ​റ്റു​മ​തി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം
    വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം; ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന വി​ഹി​തം 632 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ലേ​ക്ക്
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ (ജി.​ഡി.​പി) അ​ഞ്ചി​ലൊ​ന്ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​ലൂ​മി​നി​യം, പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​വ​സാ​യി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ 85 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025ന്റെ ​ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല 3.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം 2025 ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 543.70 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​റി​ന്റെ വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് മു​ൻ പാ​ദ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ക​യ​റ്റു​മ​തി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​സം​സ്‌​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​സ്റ്റം​സ് നി​കു​തി ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധ​ന​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക അ​ടി​ത്ത​റ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

