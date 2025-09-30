Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Sept 2025 2:20 PM IST
    date_range 30 Sept 2025 2:20 PM IST

    ഭ​വ​ൻ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സീ​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം

    ഭ​വ​ൻ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സീ​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം
    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സീ​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​വ​ൻ​സ്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ 'ബി.​ക്യു.​എ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സീ​ൽ ഓ​ഫ് റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ' ഭ​വ​ൻ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24ന് ​സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ട്രെ​യി​നി​ങ് ക്വാ​ളി​റ്റി അ​തോ​റി​റ്റി (ബി.​ക്യു.​എ) ആ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഔ​ട്ട്സ്റ്റാ​ന്‍റി​ങ് പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഈ ​വി​ശി​ഷ്ട​മാ​യ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സീ​ൽ ഓ​ഫ് റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ സ്കൂ​ളി​നെ എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബി.​ക്യു.​എ സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​മ​റി​യം ഹ​സ​ൻ മു​സ്ത​ഫ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ഇ​സ്മ​ത് ജാ​ഫ​ർ അ​ക്ബ​ർ, ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് മി​സ്. ഗെ​യ്ൽ ഗോ​ർ​മാ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ പി.​ആ​ർ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് മി​സ്. ഫാ​ത്തി​മ ഫ​ഖ്‌​റോ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സ​ന സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദ്, പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ-​അ​പ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മി​സ്. ലു​ൽ​വ ഗ​സ്സാ​ൻ അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഹി​മാ​ൻ​ഷു വ​ർ​മ, റി​തു വ​ർ​മ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സാ​ജി ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സീ​ൽ ഓ​ഫ് റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഹി​മാ​ൻ​ഷു വ​ർ​മ​യും റി​തു വ​ർ​മ​യും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    News Summary - Bhavans Bahrain Indian School wins Golden Seal Award
