Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    10 Jan 2026 11:33 AM IST
    Updated On
    10 Jan 2026 11:33 AM IST

    ഭാ​ര​തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പൊ​ങ്ക​ൽ ആ​ഘോ​ഷം ജ​നു​വ​രി 16ന്

    ഭാ​ര​തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പൊ​ങ്ക​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന, ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ത​മി​ഴ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​യ ഭാ​ര​തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പൊ​ങ്ക​ൽ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. സ്റ്റാ​ർ വി​ഷ​ൻ ഇ​വ​ന്റ്സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ, ജ​നു​വ​രി 16ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ ജ​നു​വ​രി 16ന് ​രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടു​മാ​യി ര​ണ്ട് സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. പു​തി​യ മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ൺ​പൊ​ങ്ക​ൽ പാ​ച​കം ചെ​യ്തും, ക​രി​മ്പും മാ​വി​ല​ക​ളും പൂ​ക്ക​ളും വാ​ഴ​ക​ളും കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് ഉ​ത്സ​വ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും പൊ​ങ്ക​ലാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വ​മാ​ണ് പൊ​ങ്ക​ൽ. ത​മി​ഴ് ജ​ന​ത​യു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ തൈ​പ്പൊ​ങ്ക​ൽ, ത​മി​ഴ് ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ തൈ ​മാ​സ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് ആ​ഗ​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. വി​ള​വി​ന്, സൂ​ര്യ​ന്‍, പ്ര​കൃ​തി​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ത​മി​ഴ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    രാ​വി​ലെ 7:30ന് ​കോ​ല​മി​ട​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഉ​റി​യ​ടി, വ​ടം​വ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ പൊ​ങ്ക​ൽ വി​രു​ന്ന്, 60ത്തി​ല​ധി​കം സ്ത്രീ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കു​മ്മി നൃ​ത്തം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഗ്രാ​മീ​ണ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. വൈ​കീ​ട്ടു​ള്ള സെ​ഷ​നി​ൽ ലൈ​വ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യും ത​മി​ഴ് സി​നി​മ സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ത​മി​ഴ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

