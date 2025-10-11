Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:09 AM IST

    ഭാ​ര​തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം 17ന്

     ഭാ​ര​തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ

    ​മ​നാ​മ: ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ഭാ​ര​തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഈ​ഗി​ൾ ക്ല​ബി​ൽ (പ​ഴ​യ എ​യ​ർ ക്ല​ബ്) ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ​മി​ലെ ഭാ​ര​തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം പ​ട്ടി​മ​ന്ത്രം ആ​യി​രി​ക്കും. ബു​ദ്ധി​ശ​ക്തി, ന​ർ​മം, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്പ​ന്ന​ത എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മി​ശ്രി​ത​ത്തി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ത​മി​ഴ് സം​വാ​ദ രീ​തി​യാ​ണി​ത്. ത​മി​ഴ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ർ​മം, വി​രോ​ധാ​ഭാ​സാ​ഖ്യാ​നം, വ്യാ​ഖ്യാ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ പ​ര​ക്കെ പ്ര​ശം​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത ത​മി​ഴ് പ്രാ​സം​ഗി​ക​നും ഹാ​സ്യ​കാ​ര​നു​മാ​യ ദി​ണ്ടി​ഗ​ൽ ലി​യോ​ണി​യാ​യി​രി​ക്കും സെ​ഷ​ൻ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത​ക​ലാ​ര​ത്ന ഹ​ൻ​സു​ൽ ഗ​നി നൃ​ത്ത​സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ഭാ​ര​തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ല്ലം ബ​ഷീ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഖ​യ്യൂം, ഇ​വ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ മു​ത്തു​വേ​ൽ മു​രു​ക​ൻ, ബാ​ബു സു​ന്ദ​ര​രാ​ജ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബ്ര​ഹ്‌​മ​ണ്യ​ൻ സു​ഭാ​ഷ്, സാ​ഹി​ത്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ള​യ രാ​ജ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ബീ​ഖ് മീ​രാ​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ യൂ​ന​സ് അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ്, സേ​തു​രാ​ജ് ക​ട​യ്ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:diwali celebrationBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bharathi Association Grand Diwali Celebration on 17th
