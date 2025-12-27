Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ-​കീ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​നും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:03 AM IST

    ഇ-​കീ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​നും ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ-​കീ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​നും ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടും
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ​ർ​വി​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ-​കീ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​തും സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ (എ​സ്.​ഐ.​ഒ) ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    1. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ‘അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ഇ-​കീ’ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി ഇ-​കീ 2.0 മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക. അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​റി​ജി​ന​ൽ സി.​പി.​ആ​ർ കൈ​യി​ൽ ക​രു​തു​ക. ഫെ​യ്‌​സ് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നാ​യി കാ​മ​റ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ആ​പ്പി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക. സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡ് റീ​ഡ​ർ പ്രി​ൻ​റൗ​ട്ടി​ലെ ബ്ലോ​ക്ക് ന​മ്പ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ക. ഒ.​ടി.​പി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്വ​ന്തം ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    2. വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, അ​തി​നു മു​മ്പ് ത​ന്നെ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക.

    എ​സ്.​ഐ.​ഒ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ (www.sio.gov.bh) ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് ‘Bank Alteration’ ഓ​പ്ഷ​ൻ വ​ഴി ഐ​ബാ​ൻ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കു​ക. ‘Suggest Support Document’ വ​ഴി കോ​ഡ് 69 ന​ൽ​കി നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ബാ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക. അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ മി​നി​മം ബാ​ല​ൻ​സ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ഐ.​സി.​ഐ.​സി.​ഐ, അ​ഹ്ലി, എ​ൻ.​ബി.​ബി, ബി.​ബി.​കെ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി കൈ​കോ​ർ​ക്കാം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 53.4 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും ഈ ​ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ അ​റി​വു​ള്ള​വ​ർ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന.വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബാ​ങ്കു​ക​ളെ​യും ഓ​ഫി​സു​ക​ളെ​യും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു ചെ​റി​യ സ​ഹാ​യം മ​റ്റൊ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bank DetailsBahrain NewsE-keygulf news malayalam
    News Summary - Benefits will be suspended if e-key update and bank details are not completed immediately
    Similar News
    Next Story
    X