Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസാധാരണക്കാർക്കുള്ള...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 2:17 PM IST

    സാധാരണക്കാർക്കുള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യം
    സാധാരണക്കാർക്കുള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​വ​ന്നി​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് അ​ല​വ​ൻ​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു.

    എം.​പി​മാ​രാ​യ സൈ​ന​ബ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​മീ​ർ, ഖാ​ലി​ദ് ബു​അ​നാ​ഖ്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂം, ഹി​ഷാം അ​ൽ അ​വാ​ദി, ഈ​മാ​ൻ ഷു​വൈ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഡ്രൈ​വി​ങ് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ങ്ങ​ൽ ശേ​ഷി കു​റ​ഞ്ഞ​തും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​ത് അ​വ​രു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​തം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത്ത​രം ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​നു​കൂ​ല്യം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​ത് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, വി​ഷ​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsbahrainnewsgulf news malayalam
    News Summary - Benefits for common people should be restored; Urgent resolution in Parliament
    Similar News
    Next Story
    X