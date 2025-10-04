Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:22 AM IST

    ‘ഫൗ​രി' സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​വു​മാ​യി ‘ബെ​നി​ഫി​റ്റ്’

    പൊ​തു അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​കും
    benefit pay
    മ​നാ​മ: ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും പെ​യ്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 'ഫൗ​രി' സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ട്രാ​ൻ​സാ​ക്ഷ​ൻ​സ് സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ 'ബെ​നി​ഫി​റ്റ്'. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (സി.​ബി.​ബി) ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, പൊ​തു​അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​രു സെ​ഷ​ൻ കൂ​ടി 'ഫൗ​രി' സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റി​നാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം, ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ലെ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പ്രോ​സ​സ് ചെ​യ്യു​ക​യും സെ​റ്റി​ൽ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    'ഫൗ​രി' സേ​വ​നം വ​ഴി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഫ​ണ്ട് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റു​ക​ളും പെ​യ്മെ​ന്റു​ക​ളും പൊ​തു​അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ മാ​റ്റം സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​തു​വ​രെ, പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് 'ഫൗ​രി' ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും.

    ദേ​ശീ​യ ബാ​ങ്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​മേ​റി​യ​തും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള 'ബെ​നി​ഫി​റ്റി'​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു​അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള 'ബെ​നി​ഫി​റ്റി'​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsBenefitPaygulf news malayalam
