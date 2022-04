cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​നാ​മ: കോ​വി​ഡ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത റ​മ​ദാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ൽ ജു​മു​അ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വു​മാ​യി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ. ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ മോ​സ്​​ക്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞു. പ​ള്ളി​ക​ൾ പ​ല​തും നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പ​ള്ളി​മു​റ്റ​ത്തും മു​സ​ല്ല വി​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. വെ​യി​ല​ത്തു നി​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ലും പു​ണ്യ റ​മ​ദാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ ജു​മു​അ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​ല്ലാം.

ബാ​ങ്ക്​ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഏ​റെ മു​മ്പു​ ത​ന്നെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ​ത്തി ആ​രാ​ധ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. റ​മ​ദാ​ന്റെ ചൈ​ത​ന്യം എ​ല്ലാ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ജീ​വി​ത​ത്തെ ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്തീ​ബു​മാ​ർ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്​​ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. കോ​വി​ഡി​നു​ മു​മ്പു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​തി​ലെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​രി​ഞ്ഞ​ത്. Show Full Article

