Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​തേ​ത​ര...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:59 AM IST

    മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ക്ക​ണം -സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ച​ത്വ​രം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി
    മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ക്ക​ണം -സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ച​ത്വ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്ത് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള​യും അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഗൂ​ഢ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ത്തു തോ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​തേ​ത​ര ശ​ക്തി​ക​ൾ ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ മ​റ​ന്ന് ഒ​ന്നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽ​പി​ക​ൾ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി കൈ​കോ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​പ്ര​ഭാ​തം ദി​ന​പ​ത്രം റെ​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ഡി​റ്റ​ർ സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ. മ​തേ​ത​ര​ത്വം; ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​തം എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ച​ത്വ​രം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​യ്യി​ദ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, ഷി​ബി​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല, കെ.​ടി സ​ലീം, ചെ​മ്പ​ൻ ജ​ലാ​ൽ, സൈ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, അ​ൻ​വ​ർ, റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, കെ.​എം.​എ​സ് മൗ​ല​വി, ബ​ശീ​ർ ദാ​രി​മി, അ​ശ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് സ​ജീ​ർ പ​ന്ത​ക്ക​ലും ദേ​ശീ​യോ​ദ്ഗ്ര​ഥ​ന ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ന് സാ​ജി​ദ്‌ ഫൈ​സി, ഫാ​സി​ൽ വാ​ഫി, ജ​സീ​ർ വാ​രം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ചോ​ല​ക്കോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര - ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, റൈ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് വി​ഖാ​യ, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ കീ​ഴ്ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നി​ഷാ​ൻ ബാ​ഖ​വി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​ഹ​മ​ദ് മു​നീ​ർ, റാ​ഷി​ദ് ക​ക്ക​ട്ടി​ൽ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ക​ട​ലാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വ​വും ന​ൽ​കി. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ബി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​റോ​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:secular indiademocracyBahrain News
    News Summary - Believers in democracy should unite for a secular India - Sattar Pantallur
    Similar News
    Next Story
    X