Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബീ​ച്ച് ക്ലീ​ൻ​അ​പ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 10:23 AM IST

    ബീ​ച്ച് ക്ലീ​ൻ​അ​പ് ഡ്രൈ​വ് ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ബീ​ച്ച് ക്ലീ​ൻ​അ​പ് ഡ്രൈ​വ് ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബീ​ച്ച് ക്ലീ​ൻ​അ​പ് ഡ്രൈ​വി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ക​ർ​ബാ​ബാ​ദ് ബീ​ച്ചി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ 120ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ബീ​ച്ചി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​പ്പി​ക​ൾ, മ​റ്റ് അ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘം നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു.

    ക​ട​ൽ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം പ്ര​കൃ​തി​ക്ക് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി.

    ഗ​ൾ​ഫ് സി​റ്റി ക്ലീ​നി​ങ് ക​മ്പ​നി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഗ്ലൗ​സു​ക​ളും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ബാ​ഗു​ക​ളും ന​ൽ​കി ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ശേ​ഖ​രി​ച്ച മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ക​മ്പ​നി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​ക്കും പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ബീ​ച്ച് ക്ലീ​ൻ​അ​പ് ഡ്രൈ​വ് എ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. വി.​കെ. തോ​മ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്, ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Beach cleanup drive conducted
    Similar News
    Next Story
    X