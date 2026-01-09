Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightജാ​ഗ്ര​തൈ! നി​ങ്ങ​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 3:00 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 3:00 PM IST

    ജാ​ഗ്ര​തൈ! നി​ങ്ങ​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്...

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്
    ജാ​ഗ്ര​തൈ! നി​ങ്ങ​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്...
    cancel
    camera_alt

    ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പുറത്തുവിട്ട സ്മാർട്ട് കാമറ പകർത്തിയ വിവിധ നിയമലംഘന ദൃശ്യങ്ങൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ അ​തി ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​മ​റ​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യ​മേ​വ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും 2026ന്റെ ​തു​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 300 പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ​കൂ​ടി വി​വി​ധ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും നേ​ര​ത്തേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സി​വി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​ര നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. കൂ​ടാ​തെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കാ​യി പു​തി​യ ‘പോ​യ​ന്റ് സി​സ്റ്റ’​വും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​നും പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും, നി​ശ്ചി​ത പ​രി​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്.

    ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​രോ ച​ല​ന​വും സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, പി​ഴ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​പ​രി സ്വ​ന്തം സു​ര​ക്ഷ​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​മാ​യി ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    കാ​മ​റ​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം കാ​മ​റ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു

    ഡ്രൈ​വ​റും മു​ൻ​സീ​റ്റി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നും സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് ധ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    നി​ശ്ചി​ത പ​രി​ധി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ൽ​ക്ഷ​ണം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    ചു​വ​പ്പ് സി​ഗ്ന​ൽ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്നു

    ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചു​ള്ള ലെ​യ്ൻ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfroadcamera surveillancecareful
    News Summary - Be careful! You are under smart camera surveillance...
    Similar News
    Next Story
    X