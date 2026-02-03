Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 11:23 AM IST

    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലെ വ്യാ​ജ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലെ വ്യാ​ജ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം
    cancel

    മ​നാ​മ: പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ വ്യാ​ജ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് സാ​മ്യ​മു​ള്ള രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ​യും സ​മാ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്റ്റോ​റു​ക​ളു​ടെ പേ​ര്, ലോ​ഗോ, ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​ൻ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യും. പ​ണം നേ​രി​ട്ട് കൈ​മാ​റാ​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ന് പു​റ​ത്ത് വാ​ട്‌​സ്ആ​പ് പോ​ലു​ള്ള ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നോ ഇ​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കും. ഇ​ത് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ന്റെ പേ​രോ ലോ​ഗോ​യോ മാ​ത്രം ക​ണ്ട് വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ നേ​രി​ട്ടോ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ന്റെ ഹി​സ്റ്റ​റി, മ​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, എ​ൻ​ഗേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് രീ​തി​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മാ​ർ​ഗം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യാ​ലോ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ലോ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യോ നേ​രി​ട്ടോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fakeInstagramcarefulonline shop
    News Summary - Be careful of fake online shops on Instagram.
    Similar News
    Next Story
    X