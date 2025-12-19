Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    19 Dec 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    19 Dec 2025 11:07 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന സേ​വ​നം മ​ഹ​ത്ത​രം -പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ

    ബി.​ഡി.​കെ​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന സേ​വ​നം മ​ഹ​ത്ത​രം -പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ
    ബി.​ഡി.​കെ​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന​ക്യാ​മ്പ്

    മ​നാ​മ: ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നൂ​റാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​ശ​സ്ത മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ണ​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ, ബി.​ഡി.​കെ ര​ക്ത​ദാ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ഹ​ത്ത​ര​മെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​രു തു​ള്ളി ര​ക്തം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ജീ​വ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ര​ക്തം കു​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ര​ക്തം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി.​ഡി.​കെ 2018 ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ഡി.​കെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. പി.​എം.​എ ഗ​ഫൂ​റി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​നും ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - BDKU's blood donation service is great - PMA Ghafoor
