Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    26 Jan 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 11:45 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ-തേ​വ​ർ പി​റ​വൈ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    ബി.​ഡി.​കെ-തേ​വ​ർ പി​റ​വൈ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്
    ബി.​ഡി.​കെ- തേ​വ​ർ പി​റ​വൈ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തേ​വ​ർ പി​റ​വൈ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 110ല​ധി​കം പേ​ര് ര​ക്തം ന​ൽ​കി. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​യ്ദ് ഹ​നീ​ഫ്, തേ​വ​ർ പി​റ​വൈ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. തി​രു​മേ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റോ​ജി ജോ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി​ൻ ജോ​യ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലീ​മി​നെ ച​ദ​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    തേ​വ​ർ പി​റ​വൈ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ശ​ങ്ക​ർ രാ​ജ്, ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡി. ​സു​രേ​ഷ്, ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​രേ​ഷ് പു​ത്ത​ൻ വി​ള​യി​ൽ, സു​നി​ൽ മ​ണ​വ​ള​പ്പി​ൽ, അ​സീ​സ് പ​ള്ളം, ഫി​ലി​പ്പ് വ​ർ​ഗീ​സ്, രേ​ഷ്മ ഗി​രീ​ഷ്, ര​മ്യ ഗി​രീ​ഷ്, സ​ലീ​ന റാ​ഫി, ശ്രീ​ജ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ഫാ​ത്തി​മ സ​ഹ​ല, മൊ​യ്‌​ദു തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​ഫി, സെ​ൻ​തി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X