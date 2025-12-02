Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.​ഡി.​കെ 100ാമ​ത്‌...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:40 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ 100ാമ​ത്‌ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​ഡി.​കെ 100ാമ​ത്‌ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    ബി.​ഡി.​കെ 100 ാമ​ത്‌ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 12 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 1 മ​ണി​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി​ഡി​കെ) യു​ടെ 100ാമ​ത്‌ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സ്സൈ​ൻ അ​ൽ ജ​നാ​ഹി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലിം, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റോ​ജി ജോ​ൺ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി​ൻ ജോ​യ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​ബു അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബും, പ്ര​വാ​സി ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റ​വും പ്ര​സ്തു​ത ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ ബി.​ഡി.​കെ​യോ​ടൊ​പ്പം ചേ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബി​ൽ നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പ​ർ​ശം 2025ന്റെ ​വേ​ദി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ നി​യാ​ർ​ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ബി.​ഡി.​കെ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Blood Donation CampBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - BDK releases poster for 100th blood donation camp
    Similar News
    Next Story
    X