Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.​ഡി.​കെ നൂ​റാ​മ​ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:42 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ നൂ​റാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​ഡി.​കെ നൂ​റാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ബി.​ഡി.​കെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നൂ​റാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നൂ​റാ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഹാ​ളി​ൽ ര​ക്തം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി.

    നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ര​ക്തം ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക കേ​ക്ക് ക​ട്ടി​ങ് സെ​റി​മ​ണി​യും ക്യാ​മ്പി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബും പ്ര​വാ​സി ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റ​വും ബി.​ഡി.​കെ​യോ​ടൊ​പ്പം ക്യാ​മ്പി​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​നൊ​പ്പം നേ​ര​ത്തേ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ജ​നാ​ഹി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ക്യാ​മ്പി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, പി.​ജി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബി​നു ബി​ജു, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു കെ.​പി, ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​പി.​വി. ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലീ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റോ​ജി ജോ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി​ൻ ജോ​യ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, എ​ട​ത്തൊ​ടി ഭാ​സ്‌​ക​ര​ൻ, സ​യ്ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ്, നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, ജി​ബി ജോ​ൺ, സു​ജി​ത്ത് പി​ള്ള, തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ്പ്, ല​ത്തീ​ഫ് കോ​ളി​ക്ക​ൽ, ജ​മാ​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, സു​നി​ൽ മു​സ്ത​ഫ, ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, റ​ഷീ​ദ് ആ​ത്തൂ​ർ, വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ പാ​ട്ടാ​ണ്ടി, പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ​യും, ബി.​ഡി.​കെ​യു​ടെ​യും സ​മ്മാ​ന പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahrainBDKgulfnewsmalayalam
    News Summary - BDK Nooramat Blood Donation Camp
    Similar News
    Next Story
    X