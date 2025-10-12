Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:54 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ-​ഐ.​എ​ൽ.​എ-​നി​ള രക്തദാന ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​ഡി.​കെ-​ഐ.​എ​ൽ.​എ-​നി​ള രക്തദാന ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ബി.​ഡി.​കെ-​ഐ.​എ​ൽ.​എ-​നി​ള സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ.​എ​ൽ.​എ), ചേ​ല​ക്ക​ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (നി​ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ) എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി രക്തദാന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 80 ഓ​ളം പേ​ർ ര​ക്തം ന​ൽ​കി.

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ അ​രു​ൾ​ദാ​സ് തോ​മ​സ്‌ ര​ക്ത​ദാ​ന​ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​എ​ൽ.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​ണി ശ്രീ​ധ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റോ​ജി ജോ​ൺ, നി​ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബി.​ഡി.​കെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ശ്രീ​ജ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​എ​ൽ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്മി​ത ജെ​ൻ​സ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഫൗ​സി​യ ഫ​രീ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടെ​സി ചെ​റി​യാ​ൻ, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ന​ന്ദ ഗെ​യ്ക്‌​വാ​ദ്, ബി.​ഡി.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി​ൻ ജോ​യ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​ബു അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, നി​ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് ആ​റ്റൂ​ർ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ അ​ജി​ത് ആ​റ്റൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ ആ​റ്റൂ​ർ, അ​സീ​സ് സി.​എം എ​ന്നി​വ​രും മൂ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBlood Donation CampIndian Ladies AssociationBlood Donors Kerala
    News Summary - BDK-ILA-Nila Blood Donation Camp
    Similar News
    Next Story
    X