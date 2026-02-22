Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.​ഡി.​കെ-​ബ​ജ​വ്വ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 10:19 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ-​ബ​ജ​വ്വ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​ഡി.​കെ-​ബ​ജ​വ്വ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​ജ​വ്വ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പ്പി​റ്റ​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി.

    പു​ണ്യ​മാ​സ​മാ​യ റ​മ​ദാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന രാ​ത്രി​കാ​ല ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ൽ 90ഓ​ളം പേ​ർ ര​ക്തം ന​ൽ​കി. ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റോ​ജി ജോ​ൺ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി​ൻ ജോ​യി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സാ​ബു അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ രേ​ഷ്മ ഗി​രീ​ഷ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​രേ​ഷ് പു​ത്ത​ൻ​വി​ള​യി​ൽ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​യ സു​നി​ൽ മ​ണ​വ​ള​പ്പി​ൽ, അ​ശ്വി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, സെ​ൻ​തി​ൽ കു​മാ​ർ, രാ​ജേ​ഷ് പ​ന്മ​ന, മൊ​യ്തു തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​ഫി, സ​ലീ​ന റാ​ഫി, വി​നീ​ത വി​ജ​യ​ൻ, ഫാ​ത്തി​മ സ​ഹ്‌​ല എ​ന്നി​വ​രും ബ​ജ​വ്വ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - BDK-Bajwa Seven Star Blood Donation Camp
    Similar News
    Next Story
    X