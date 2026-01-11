Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    11 Jan 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    11 Jan 2026 10:46 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സു​വ​നീ​ർ: പേ​ര് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം

    ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സു​വ​നീ​ർ: പേ​ര് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ലോ​ക ര​ക്ത​ദാ​ന ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന സു​വ​നീ​റി​ന് ര​ക്ത​ദാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പേ​ര് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ബി.​ഡി.​കെ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു.

    ബി.​ഡി.​കെ സ്വ​ന്ത​മാ​യും മ​റ്റ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടും ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും നാ​ട്ടി​ലും ബ്ല​ഡ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡോ​ണേ​ഴ്സി​നെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്, പൊ​തി​ച്ചോ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ബി.​ഡി.​കെ​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട്ടി​ലെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ, ബി.​ഡി.​കെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ ര​ച​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന സു​വ​നീ​ർ വേ​ൾ​ഡ് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് ഡേ ​ആ​യ ജൂ​ൺ 14ന് ​തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ ജൂ​ൺ 12നാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്നേ ദി​വ​സം ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന ബി.​ഡി.​കെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സു​വ​നീ​റി​ന്റെ പേ​ര് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ 33750999, 39125828, 38978535 എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വാ​ട്സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശം വ​ഴി മാ​ർ​ച്ച് 31നു​ള്ളി​ൽ അ​റി​യി​ക്കാം. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പേ​ര് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളെ ബി.​ഡി.​കെ​യു​ടെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കും.

