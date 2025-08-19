Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:14 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ ആ​യു​ർ​വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബി.​ഡി.​കെ ആ​യു​ർ​വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബി.​ഡി.​കെ ആ​യു​ർ​വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽനി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റും പ്രാ​ണ ആ​യു​ർ​വേ​ദ സെ​ന്റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​യു​ർ​വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്രാ​ണ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​റി​ലെ ഡോ. ​ബി​നു എ​ബ്ര​ഹാം, ഡോ. ​മി​നു മ​നു എ​ന്നി​വ​ർ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​സോ​സി​യോ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ങ്ക​ജ്‌ ന​ല്ലൂ​ർ, പ്രാ​ണ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സു​ദീ​പ് ജോ​സ​ഫ്, ബോ​ബ​ൻ തോ​മ​സ്, ഡോ. ​മെ​ബി ആ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബി.​ഡി.​കെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലീ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റോ​ജി ജോ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഗ്രീ​ഷ്മ ഗി​രീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ബി.​ഡി.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി​ൻ ജോ​യി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സാ​ബു അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സി​ജോ ജോ​സ്, ര​മ്യ ഗി​രീ​ഷ്, ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​സ്‌ സു​നി​ൽ മ​ന​വ​ള​പ്പി​ൽ, സ​ലീ​ന റാ​ഫി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി​നീ​ത വി​ജ​യ​ൻ, അ​ശ്വി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഗി​രീ​ഷ് പി​ള്ള, ഗി​രീ​ഷ് കെ ​വി, സ​ഹ​ല ഫാ​ത്തി​മ, നാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    organizedBDKAyurveda Medical Camp
