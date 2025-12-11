Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.ഡി.കെ നൂറാമത്‌...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 10:54 AM IST

    ബി.ഡി.കെ നൂറാമത്‌ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നാളെ ഇന്ത്യൻ ക്ലബിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.ഡി.കെ നൂറാമത്‌ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നാളെ ഇന്ത്യൻ ക്ലബിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മനാമ: ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള (ബി.ഡി.കെ) ബഹ്‌റൈൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ നൂറാമത്‌ രക്തദാന ക്യാമ്പ് ഇന്ത്യൻ ക്ലബിൽ നാളെ രാവിലെ 7.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12.30 വരെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്ലബും പ്രവാസി ഗൈഡൻസ് ഫോറവും പ്രസ്തുത ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ബി.ഡി.കെയോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ബി.ഡി.കെയുമായി സഹകരിച്ചു രക്തദാന ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹ്‌റൈനിലെ സംഘടനകൾ, സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരും രക്തദാനത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകാനായി രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ ക്ലബിൽ ഒത്തുചേരുന്നുണ്ട്. ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും 39125828, 38978535, 39655787 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBlood Donation Campindian clubBDK Bahrain Chapter
    News Summary - BDK 100th blood donation camp tomorrow at Indian Club
    Similar News
    Next Story
    X