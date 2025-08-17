Begin typing your search above and press return to search.
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ബി.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ദ​രം

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ബി.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ദ​രം
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ള്ള ബി.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന രം​ഗ​ത്ത് മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്‌​സ് (ബി.​ഡി.​എ​ഫ്)-​റോ​യ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സി​ന്റെ ബ​ഹു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചു. ‘സ്‌​നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഇ​രു​പ​തോ​ളം ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പു​ക​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ച ആ​ർ.​എം.​എ​സ് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണ​ർ റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ ഡേ ​എ​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റോ​യ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റാ​യ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ ഷെ​യ്ഖ് ഫ​ഗ​ത് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​മെ​ന്ന് കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ പ്ര​മോ​ദ് വി.​എം, ന​വാ​സ് ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രക്ത​ദാ​നം ഒ​രു സം​സ്കാ​ര​മാ​യി വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​നി​യും മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​വു​ന്ന നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:BDFbaharain newsKollam Pravasi Association
